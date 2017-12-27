В Крыму устраивают новогоднюю распродажу госсобственности

Симферополь, , 15:12 — REGNUM В Крыму распродают республиканское имущество, часть которого ранее принадлежала украинскому олигарху Игорю Коломойскому, планируя выручить за всё не менее 350 миллионов рублей. Решение принято 27 декабря на очередной сессии крымского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно постановлению, на аукцион выставят имущество евпаторийского детского санатория «Таврида», гурзуфского рекреационного комплекса «Наутилус», ялтинской гостиницы «Крым», а также автозаправочную станцию в Симферопольском районе. Помимо этого, депутаты постановили продать нежилые помещения и недострои в Белогорском районе, Бахчисарае и Алуште.

«Деньги, вырученные от продажи этого имущества, пойдут на компенсацию крымчанам вкладов в украинских банках, а также на исполнение планового показателя неналоговых поступлений в крымский бюджет в 2017 году», — уточнил спикер парламента Владимир Константинов.

По данным министерства имущественных и земельных отношений РК, общая начальная стоимость объектов оценена в 350 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года крымские парламентарии одобрили продажу на аукционе полного пакета акций завода шампанских вин «Новый Свет» — одного из старейших российских предприятий отрасли.

«Нужно вкладывать миллиарды, покупать новые технологии и двигаться вперёд в этом деле. Это колоссальный ресурс, это предприятие было одним из базовых в Советском Союзе. Оно и сейчас может давать нам доходы совершенно другие, чем те, которые мы имеем. А для «Нового Света», для людей Судакского региона, это новые рабочие места. Я лично испытываю оптимизм по этому поводу», — комментировал информацию о продаже одного из старейших винных заводов Владимир Константинов.

20 декабря конкурс по продаже полного пакета акций завода выиграла дочерняя компания банка «Россия» — ООО «Южный проект», заплатив 1,5 млрд руб.

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