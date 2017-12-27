Рубль капитулирует

Москва, , 15:08 — REGNUM Российский рубль 27 декабря после полудня сменил направление движения в парах с иностранными валютами. Теперь на авансцене капитуляция рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, позитив со стороны аукциона Минфина по размещению ОФЗ «россиянин» отыграл. На смену этому драйверу пришел минорный для российской валюты катализатор в виде коррекции цен на нефть.

«Вполне возможно, что фаза укрепления рубля, которая наблюдалась в последние дни, подошла к концу», — полагает Бодрова.

По крайней мере это было бы логично — налоговый период в РФ близится к завершению, аукцион Минфина по размещению ОФЗ состоялся, до конца торгового года — два дня.

«Доллару США сейчас нужно закрепиться над отметкой 58,25 руб., чтобы позже вернуться к повышению», — считает эксперт.

Добавим, 27 декабря доллар США к настоящему времени торгуется по 57,85 руб. (+0,4%). Евро стоит 68,76 руб. (+0,5%).

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 28 декабря, составляют 57,45 руб. за американскую валюту и 68,23 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 28 и 31 копейку соответственно.

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