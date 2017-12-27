В Калуге состоялось последнее в этом году заседание думы

Калуга, , 14:50 — REGNUM На заседании Городской думы Калуги сегодня, 27 декабря, депутаты утвердили базовую арендную ставку на 2018 год. Как сообщает пресс-служба Городской думы, в целях поддержания и стимулирования инвестиционной активности в Калуге и недопущения увеличения финансовой нагрузки на арендаторов муниципальной собственности, было решено размер базовой арендной ставки сохранить на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 квадратный метр в месяц без учёта НДС.

Также было принято решение оставить в 2018 году на прежнем уровне базовую ставку для расчёта платы за размещение объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества. Базовая ставка сохраняется на уровне 2017 года в размере 354 рубля 41 копейка за 1 квадратный метр в месяц без учёта НДС.

Изменения были внесены в План приватизации муниципального имущества на 2017 год. Из плана предлагается исключить 20 объектов, по которым оставшийся период времени в 2017 году не позволяет провести процедуру оценки и обеспечить приватизацию вышеуказанных объектов рамках действующего прогнозного плана.

Было принято решение обратиться в Законодательное собрание Калужской области с законодательной инициативой. Инициативы предусматривает внесение поправок в областной закон «Об административных правонарушениях» в части ужесточения ответственности за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Предлагается увеличить размер штрафов за безбилетный проезд и провоз неоплаченного багажа со 100 до 1000 рублей, за повторное совершение аналогичных правонарушений с 300 до 3000 рублей.

За невыдачу проездных билетов оплатившим проезд пассажирам на водителей или кондукторов будет налагаться штраф в размере 500 рублей.

Депутаты утвердили новую редакцию Положения о территориальном общественном самоуправлении. В новой редакции уточняются полномочия и порядок работы комиссии по организации и подготовке проведения учредительной конференции по вопросу создания ТОС, уточняется процедура установления или изменения границ территории ТОС. Также вводится требование о том, что ответственность за подлинность и достоверность сведений, содержащихся в протоколах собрания жителей, возлагается на граждан, инициирующих процесс создания ТОС.

Также было утверждено положение «О порядке установления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального образования «Город Калуга».

Изменения были внесены в решение Городской думы «О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга». Теперь в Книге почёта города Калуги будет два раздела: граждане, занесённые в Книгу почёта и трудовые коллективы, занесённые в Книгу почёта.

Депутаты согласовали проект мирового соглашения между Городской управой и ООО «Караван» по взысканию задолженности по арендной плате. За аренду земельных участков ООО «Караван» задолжало Городской управе 6,5 млн. рублей, в счёт погашения задолженности и пени ООО «Караван» обязуется передать в муниципальную собственность долю нежилого помещения общей площадью 298 кв. метров, расположенного в доме № 11 по улице Спартака.

Стоимость указной доли составляет 10,2 млн. рублей, оставшаяся доля помещения будет передана в муниципальную собственность в 2018 году в счёт погашения задолженности, образовавшейся по договорам аренды за 2017 год.

Также были согласованы сделки МУП «Кинотеатр «Центральный» по заключению договоров аренды муниципального недвижимого имущества и договоров безвозмездного пользования нежилым помещением.

Были внесены изменения в Положение об управлении экономики и имущественных отношений. Поправки предусматривают наделение управления экономики и имущественных отношений функциями по координации деятельности в сфере муниципально-частного партнёрства и охране объектов культурного наследия.

Было принято решение об установке бюста командующего 50-й армии Ивана Болдина в одноимённом сквере.

Глава городского самоуправления Александр Иванов вручил почётные грамоты городскому голове Константину Горобцову, его первому заместителю Алексею Дмитриеву, начальнику управления финансов Екатерине Ивановой и начальнику управления культуры Яне Васиной.

Председатель калужского регионального отделения ветеранской организации «Боевое братство» Александр Погудин вручил медали «20 лет ВООВ «Боевое братство» главе городского самоуправления Александру Иванову, депутатам Александру Одиночникову и Павлу Середину, руководителям Городской управы и выразил благодарность за помощь и содействие.

Подводя итоги 2017 года, глава городского самоуправления Александр Иванов поблагодарил депутатов, городского голову Константина Горобцова и руководителей подразделений Городской управы за плодотворную работу и конструктивное сотрудничество.

«Результатом нашей совместной работы явилось принятие двухсот девяносто шести решений думы, среди которых такие основополагающие документы, как бюджет на 2018 год, который определит дальнейшее социально-экономическое развитие Калуги, — отметил Александр Иванов. — Подводя итоги уходящего года, я хочу особенно отметить слаженную работу всех депутатов Городской думы и всех подразделений Городской управы по реализации программы «Комфортная городская среда». Сделан хороший задел на ближайшие годы действия этой программы. В наступающем году нас ожидает очень важное политическое событие для всех жителей страны — выборы президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года. Одним словом, впереди много работы. А сегодня я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом, Рождеством Христовым, всем желаю здоровья и благополучия!».