Городская дума Калуги внесла изменения в бюджет-2017

Калуга, , 14:35 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, состоялось заключительное в 2017 году заседание Городской думы Калуги. Депутаты внесли итоговые поправки в бюджет Калуги на 2017 год. Как сообщает пресс-служба Городской думы, доходная и расходная часть бюджета остались без изменений, ассигнования перераспределяются в рамках ранее утверждённых параметров.

4,3 млн. рублей выделяется на содержание объектов наружного освещения, 2,9 млн. рублей — на ремонт тротуаров и автомобильных дорог. 900 тысяч рублей будет направлено на исполнение судебных решений по капитальному ремонту многоквартирных домов. 8 миллионов 100 тысяч рублей выделяется для увеличения уставного капитала МУП «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа» города Калуги.

400 тысяч рублей выделяется на финансовое обеспечение деятельности управления ЗАГС.

Были внесены изменения в постановление «О местных налогах, действующих на территории Калуги». Проект был подготовлен в целях упрощения для налогоплательщиков процедуры получения налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц. Уточняется процедура уведомления о выборе объекта налогообложения для получения налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц для объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 и 10 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ. Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом.

Налогоплательщик будет не вправе после 1 ноября изменять объект предоставления льготы. При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении объекта с максимальной суммой налоговой льготы.