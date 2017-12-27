Открыта передвижная выставка картин о стройке Крымского моста

Москва, , 14:31 — REGNUM Сегодня, 27 декабря, в Симферополе открылась передвижная выставка картин, эскизов и зарисовок о процессе строительства Крымского моста, сообщили в Росавтодоре.

На выставке представлено более 30 живописных полотен, написанных в разных техниках.

Картины о ключевых этапах стройки века писали представители Союза художников России из разных городов Крыма.

В частности, на выставке картин можно увидеть процесс погружения свай, бетонирования опор, надвижки пролетных строений, сборки и установки судоходных арок.

Сегодня выставка открылась в здании Государственного Совета Республики Крым. Здесь экспозиция продлится до 25 января 2018 года.

Затем в течение 2018 года выставка будет переезжать из одного города в другой и охватит ряд населенных пунктов на Крымском полуострове. Планируется, что в марте картины увидят жители Евпатории.

Часть работ в настоящее время находится в штабе строительства Крымского моста вблизи станицы Тамань. В период новогодних и рождественских праздников с творчеством крымских художников познакомятся сотрудники мостоотрядов.

Также принять экспозицию картин, посвященных строительству Крымского моста, в 2018 году планируют несколько музеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в канун Нового года строители полностью завершили сборку пролетных строений автодорожной части Крымского моста, соединившей берега Тамани и Керчи.

Материк и полуостров соединила нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами.

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