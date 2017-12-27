60 школьников посетили Барнаульскую ТЭЦ-2

Барнаул, , 05:42 — REGNUM 21 декабря на Барнаульскую ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании (СГК) приехали более 60 школьников одного из ведущих учебных заведений города — лицея «Сигма» — для того, чтобы узнать, откуда в их родном городе берутся тепло и свет. Как сообщает управление по внешним связям СГК, знакомство со станцией для ребят прошло накануне самой длинной ночи года и важнейшего для работников отрасли праздника — Дня энергетика.

Молодые сотрудники станции — заместитель начальника производственно-технического отдела Михаил Андреев и руководитель группы общестанционных вопросов и планирования на рынке Иван Лабаскин — максимально понятно и подробно постарались рассказать семи‑ и десятиклассникам о работе ТЭЦ-2. Школьникам показали турбинный и котельный цеха, групповые щиты управления основным оборудованием станции, а для закрепления пройденного материала познавательный фильм о работе генерирующих предприятий и в целом СГК «Энергетика в доступе». Конечно, пред этим все юные гости прошли инструктаж по технике безопасности и получили инструкции о том, как нужно себя вести на опасном производственном объекте.

«Установленная мощность станции 275 МВт, — начал рассказывать ребятам Михаил Андреев. — Представляете сколько лампочек в 60 Ватт можно зажечь?».

Дети активно включились в решение поставленной перед ними задачки и общими усилиями вывели число — более 4 миллионов 583 тысяч.

Особенно юное поколение интересовало, насколько перспективна работа в энергетике, и какую профессию нужно получить, чтобы попасть на работу на ТЭЦ. Ответ на это вопрос ребятам дал директор станции Александр Лукьянов.

«Энергетика — отрасль развивающаяся, наукоемкая и специалисты тут требуются высочайшей квалификации. Нам всегда нужны люди с хорошим техническим образованием, — сказал руководитель ТЭЦ-2. — Сейчас для вас главное учиться и набираться знаний, а потом мы ждем вас на своих предприятиях».

А чтобы память о фабрике тепла и света, как назвали ТЭЦ некоторые ребята, согревала школьников всю зиму, каждому из гостей станции подарили красивые варежки с символикой СГК.