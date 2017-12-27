«Барнаул — столица мира», в переносе не нуждается

Барнаул, , 13:30 — REGNUM Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов, комментируя ИА REGNUM информацию об инициативе по поводу переноса столицы Коми из Сыктывкара в Ухту как о прецеденте для других регионов, заявил:

«В Алтайском крае такой вопрос не поднимался, и никто не выступает с подобной инициативой. Барнаул — исторически сложившаяся столица, это признанный культурный, инфраструктурный и экономический центр региона», — подчеркнул он.

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И все же нельзя не заметить, что некоторые подвижки в административно-территориальном делении России уже идут. В настоящее время фактически начался перенос столицы Ленинградской области в Гатчину, Московской области — в Красногорск.

Может быть, инициатива возникает там, где столица — другой субъект Федерации? Отчасти это можно проследить на примере территорий Алтайского края, где в соответствии с реформой местного самоуправления объединяют районы с городом, которые находятся при этом городе. К примеру, Славгород, Змеиногорск и Первомайский район Алтайского края фактически остались сейчас без районных центров.

Что же касается алтайской столицы, то как тут не вспомнить любимые крылатые выражения местных жителей: «Барнаул — столица мира» (братья Ореховы — местные литераторы даже свою книгу так назвали) и «Алтай — пуп Земли».

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Хотя, если быть точным, само определение про «столицу мира» впервые прозвучало из уст отца барнаульского рок-движения Сергея Лазорина, лидера группы «Девять». Одна из песен «Девятки» начиналась со слов: «Говорит «Радио-Барнаул». Барнаул — Столица Мира». Кстати, Лазорин стал прототипом одного из героев книги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце XIX века территория нынешнего Алтая входила в состав Томской губернии. Алтайская губерния с центром в Барнауле появилась после событий 1917—1919 годов. Они привели к установлению советской власти и на Алтае. Просуществовала губерния до 1925 года. Затем еще пять лет территория Алтая входила в Сибирский край (краевой центр — город Новосибирск). В 1937 году был образован Алтайский край (центр — город Барнаул).

Своим появлением Барнаул обязан крупнейшему уральскому заводчику Акинфию Демидову. Этому предшествовало открытие богатых меднорудных месторождений в предгорьях Алтая и строительство первого медеплавильного завода в 1730 году.

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