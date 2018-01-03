Регионы лишают доходов от акцизов

Москва, , 01:13 — REGNUM Регионы РФ получают все меньше доходов от акцизов в свои бюджеты и в 2018 году ситуация только усугубится. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).

В частности, с января 2018 года в силу вступили поправки в Бюджетный кодекс, которые предлагали распределять доходы от акцизов на средние дистилляты (дизельное топливо) пополам между федеральным и региональными бюджетами. Такой товар стал подакцизным только в 2016 году и с того момента все 100% доходов от акцизов уходили в регионы.

«Два года назад была ситуация такая, что все 100% акцизов всегда поступали в региональные бюджеты. Тогда же, два года назад 12% отщипнули в федеральный бюджет от региональных бюджетов. Аппетиты в этом плане у федеральных органов власти растут неплохо. Норматив отчислений в 2017 году — 38,3% в федеральный бюджет, а было 100% и в региональный. В 2018 году — 42,6%. Теперь и от акцизов на средние дистилляты 50%», — отмечала Ганзя.

При этом, она уверена, что заверения правительства по поводу того, что нововведение не вызовет выпадающие доходы региональных бюджетов. Однако, как компенсировать эти средства, никто не знает, уверена депутат.

Между тем, в правительстве отмечали, что дополнительные доходы бюджетов субъектов РФ от акцизов на средние дистилляты в 2018 году только увеличатся — на 3,5 млрд рублей. При этом дополнительные доходы в федеральный бюджет составят 16,5 млрд рублей.

«Опять регионы останутся один на один с этими проблемами. Им достанется 3,5 млрд рублей, но мы должны четко понимать, что это не за счет перераспределения. Это за счет вообще повышения акцизов», — подчеркнула Ганзя.