Макаров: Стоит пересмотреть порядок выделения льгот регионам

Москва, , 07:07 — REGNUM Вопросы по настройке налоговой системы надо решать принципиально и для этого стоит пересмотреть порядок выделения льгот регионам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Надо передать право установления льгот по региональным и местным налогам только на региональный и местный уровень, надо прекратить давать льготы с федерального уровня», — считает Макаров.

По его словам, работа над такими изменениями уже ведется, но пока что проходит крайне медленно. Если же программа реализуется, то это изменит не только ситуацию с налоговыми платежами, но и все межбюджетные отношения в целом, считает депутат.

«Цена вопроса более 600 млрд рублей — это те средства, которые мы даем с федерального уровня», — рассказал депутат.

Госдолг субъектов РФ сегодня превышает 2 трлн рублей. С 2018 года в РФ запускается семилетняя программа по реструктуризации долгов регионов. Так, в 2018—2019 годах регионы должны выплачивать в федеральный бюджет по 5% от накопленной задолженности, в 2020 году процент увеличивается до 10%, а в 2021—2024 годах субъекты РФ должны гасить по 20% задолженности. Для тех регионов, чьи налоговые доходы в 2018—2019 годах будут расти темпами, опережающими инфляцию, программа продлится 12 лет. Между тем, в федеральном бюджете на 2−18 год Трехсторонняя комиссия правительства, Госдумы и Совета Федерации распределила более 100 млрд рублей дотаций, которые ушли на помощь 23 нуждающимся регионам.