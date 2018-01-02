Аксаков: Снижение ключевой ставки ЦБ может затормозиться из-за санкций

Москва, , 06:04 — REGNUM Антироссийские санкции со стороны США могут отрицательно повлиять на политику Центробанка РФ по снижению ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Есть вопросы, связанные с февралем. После введения санкций в процессе снижения ставки может начаться торможение», — предполагает Аксаков.

Так, по его словам, из-за санкций определенная часть инвесторов может покинуть российский рынок. Однако их уход отчасти может быть замещен с помощью инициатива президента РФ о продаже евробондов, отмечает депутат. В таком случае, политика ЦБ по планомерному снижению ставки продолжится.

«Я думаю, что в 2018 году ключевая ставка будет на уровне 6−6,5%», — считает Аксаков.

Ранее о намерении продолжать снижать показатель заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, показатель достигнет 6−6,5% в течение двух лет. Снижать ключевую ставку более резкими темпами ЦБ опасается, так как несмотря на снижение инфляции ниже целевого уровня в 4%, инфляционные ожидания пока еще находятся на высоком уровне.