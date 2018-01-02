До середины мая населению РФ «не светит ничего хорошего»

Москва, , 04:50 — REGNUM Наступивший 2018 год в экономическом плане можно разделить на две части: до формирования нового правительства в середине мая и после. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, заявил зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«В первую половину года — до середины мая — нас ждут не очень легкие времена, потому что понятно, что экономический курс изменен не будет, он будет продолжаться в том же ключе, в котором проходит сейчас. А это означает экономическую стагнацию и экономический спад, потому что ключевая ставка Центробанка снижается не очень быстро, курс рубля тоже не играет на пользу промышленности. В то же время, растут тарифы естественных монополий на газ, свет и воду и так далее», — отмечает Емельянов.

По его словам, все эти факторы будут давить на промышленность, сельское хозяйство и другие сектора экономики. Кроме того, считает депутат, ситуацию могут усугубить антироссийские санкции со стороны США, которые вступят в силу в феврале.

«Реализация американских санкций означает значительный отток капитала из страны, что может повлечь девальвацию. И пока непонятно, готов ли ЦБ к этому», — опасается Емельянов.

Депутат рассчитывает, что при формировании нового правительства после выборов президента в марте 2018 года основным критерием станет смена действующего экономического курса.

«Но если будет реализован негативный сценарий и курс не изменится, то тогда прогнозы будут не радужные. Мы увидим экономическую стагнацию, отсутствие роста экономики и реальных доходов населения», — уверен Емельянов.