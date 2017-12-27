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Нефть может уcкориться до $68

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 27 декабря

Нефть может уcкориться до $68
lalabell68
Нефть

Москва, 27 декабря 2017, 07:36 — REGNUM  Торги по нефти Brent завершились 26 декабря на максимуме за 2,5 года. Росту котировок способствовали новости о взрыве нефтепровода в Ливии, который вел к порту Эс-Сидер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать сбои поставок из Северного моря.

Цена на Brent повышалась до $67,04. Так как росту котировок способствовали политические факторы, то его нельзя считать надежным.

Цена достигла ключевого сопротивления. В Азии баррель Brent стоит $66,69 (-0,16).

Коррекция может продолжиться до $66,05. Если рост котировок ускорится, то следующим уровнем, который может сдержать покупателей, станет $68,10.

Напомним, 26 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,71%, до $67,02 за баррель, WTI — на 2,56%, до $59,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $63,07 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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