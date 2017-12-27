Юань закрепился на высоте и не спешит сдавать позиции доллару

Пекин, , 06:29 — REGNUM Центральный паритетный курс юаня уступил 5 базисных пунктов по отношению к доллару США, что, однако, трудно назвать ослаблением, сообщает 27 декабря китайское агентство «Синьхуа».

Таким образом, курс национальной валюты Поднебесной на 27 декабря составил 6,5421 юаня за доллар США.

Учитывая укрепление юаня на 650 базисных пунктов за последние несколько дней, сегодняшнее ослабление можно считать погрешностью.

Юань подходит к новому году в достаточно крепкой форме, однако годового максимум так и не достиг. 11 сентября его курс поднялся до 6,4997 юаней за доллар, после чего началось его быстрое ослабление.

Несколько «отыграть» позиции китайской валюте удалось только к концу декабря.

Напомним, что колебания курса юаня во многом вызваны всеобъемлющей финансово-экономической реформой, проводимой с 2015 года.

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