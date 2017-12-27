МТС, «Медси», БЭСК: АФК «Система» снова может получать дивиденды

Москва, , 02:35 — REGNUM Запрет, наложенный судом на АФК «Система» на получение дивидендов по акциям МТС, «Медси» и БЭСК (Башкирская электросетевая компания), снят, сообщили в пресс-службе компании.

«ПАО АФК «Система» сообщает, что, в соответствии с постановлением Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим корпорации и АО «Система-Инвест» 31,76% акций ПАО «МТС», 100% акций АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций АО «БЭСК», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что ограничения сняты в рамках реализации мирового соглашения между «Системой» и АО «Система-Инвест» с одной стороны и ПАО «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республикой Башкортостан — с другой. Договоренность достигнута 22 декабря 2017 года и утверждена Арбитражным судом Башкирии 26 декабря 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали иск против «Системы» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков. В ходе разбирательства сумма выросла до 170,6 млрд рублей.

В августе 2017 года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти»: «Система» должна была выплатить 36,3 млрд рублей. Решение не удовлетворило ни истцов, ни ответчика и за вердиктом последовали апелляции.

Согласно решению суда, арестованы акций МТС, «Медси» и БЭСК, принадлежащие «Системе». Также арест наложен на акции ООО «Система телеком активы» (100%), МТС-банка (71,87%), «Детского мира» (52,09%), агрохолдинга «Степь» (90,5%) и девелопера «Лидер-инвест» (98,78%).

22 декабря участники судебного процесса подписали мировое соглашение: ответчики выплатят «Башнефти» 100 млрд рублей.

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