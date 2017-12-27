США «уступают свои экономические позиции в Африке»

Вашингтон, , 00:26 — REGNUM США уступают экономические возможности на африканском континенте, в то время как КНР, ЕС и Индия укрепляют свои позиции в странах Африки, заявил эксперт Брукингского института Ландри Сигне, пишет американская газета The Hill.

«Китай, Европейский Союз и другие новые игроки, такие как Индия, быстро расширяют экономические и торговые связи со странами Африки», — заявил Сигне.

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«Несмотря на растущий потенциал африканского континента, Соединенные Штаты ослабили свои позиции. Например, после нескольких лет прогресса экспорт американских товаров в Африку сократился с $38,09 млрд в 2014 году до $22,28 млрд в 2016 году», — добавил эксперт.

Напомним, с 2005 года по 2015 год экспорт Китая в африканские страны увеличился с $13,22 млрд до $103,19 млрд.

По оценкам экспертов, к 2025 году африканский континент может предоставить рыночные возможности в размере $5,6 трлн, а численность потребителей достигнет 1,52 млрд.

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