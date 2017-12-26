Ульяновская область совершенствует долговую политику

Ульяновск, , 23:59 — REGNUM Реализация мероприятий, направленных на сокращение долговой нагрузки, позволила Ульяновской области сэкономить 500 млн рублей. По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова данные денежные средства будут направлены на первостепенные нужды.

«В частности, предусмотрено софинансирование федеральных программ. Например, сэкономленные 90 млн рублей планируется направить на программу «Жилище». Ещё 50 млн рублей будет выделено на допфинансирование по программе благоустройства. Также деньги пойдут на различные проекты в сфере культуры», — пояснила министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая.

Данные изменения будут внесены в январе 2018 года в областной бюджет.

Ранее министр в своем докладе губернатору сообщала, что «в этом году мы принципиально по-новому подошли к решению вопросов по снижению долговой нагрузки».

«Перед нами стояло три задачи — сохранить государственный долг на безопасном уровне, но при этом изменить его структуру — заменить коммерческие кредиты бюджетными, а также снизить расходы на обслуживание госдолга. На сегодняшний день у нас есть договоренность с Министерством финансов России о получении бюджетного кредита в размере 4,5 млрд рублей. Конечно же, эти денежные средства будут направлены на погашение коммерческих кредитов. Таким образом, снизится нагрузка на обслуживание государственного долга. Кроме того, мы провели большую работу по облигационному займу», — сообщила Екатерина Буцкая.

Напомним, дебютный выпуск облигаций объемом в 5 млрд рублей состоялся 7 декабря 2017 года. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение, что позволило установить ставку первого купона облигаций серии 35 001 в размере 8,1% годовых. Выпуск облигаций позволит региону в декабре этого года получить экономический эффект в размере 36 млн рублей. Всего расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году снизились на 267 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в бюджете-2018 доходы утверждены в сумме 48,3 млрд рублей, расходы — 47,6 млрд рублей, профицит — 694 млн рублей. Главный финансовый документ Ульяновской области по-прежнему сохраняет социальную направленность, а его доходы и расходы рассчитаны с ростом.

«Правительство области достаточно жестко подошло к ответу на вопрос, куда и в каком объёме мы будем направлять ресурсы, используя дополнительно целый ряд критериев. Кроме исполнения всех социальных обязательств (а это одно из главных оснований), обеспечивались финансированием направления и мероприятия, которые работают на повышение благосостояния и качества жизни жителей области, являются определяющими для ускорения экономического роста и изменения качества этого роста (формируют новую экономику), могут дать системный позитивный эффект для развития региона. Все это в концентрированном виде нашло отражение в пяти наших региональных инициативах: социальной, технологической, цифровой, предпринимательской и управленческой. И главная задача бюджета 2018 года — создать финансовые условия для их реализации. В рамках такого подхода и сформированы основные расходные обязательства бюджета 2018 года, — подчеркнул губернатор Сергей Морозов, выступая перед парламентом.

Теперь о том, как в итоге распределены средства бюджета между приоритетными целями. Напомню, что в первом чтении расходы утверждены в объёме почти 47,6 млрд рублей с ростом более чем на 6,5 млрд рублей к первоначально утвержденному бюджету на 2017 год. Первый блок расходов синхронизируется с объёмной социальной инициативой и направлен на человека, повышение качества и доступности социальных услуг. Как подчеркнул Владимир Владимирович Путин, развитие человека — это и основная цель, и необходимые условия прогресса современного общества. Именно поэтому наибольшие ресурсы мы направляем на вопросы, связанные с благополучием человека, определяющие уровень и качество жизни. Без преувеличения можно утверждать, что они определяют логику всех расходов».

По словам главы региона, бюджет на протяжении всех последних лет является социально ориентированным. Не исключение и 2018 год. Из общей суммы расходов 71,2% — почти 33,9 млрд рублей направлены на социальную сферу, создание условий для наращивания человеческого капитала. Это на 3,3 млрд рублей больше первоначального уровня 2017 года.

«Однако и здесь есть новые акценты, новая логика выстраивания приоритетов. Она не сводится к привычному для нас финансированию сети социальных объектов, поддержке пенсионеров, инвалидов, ветеранов, семей, учителей, врачей и т.п. Это, безусловно, важно, и это присутствует в наших расходах, более того, все эти расходы проиндексированы. Общий объем средств на социальное обеспечение превысит 5,3 млрд рублей (темп роста 103,8% от уровня 2017 года). Таким образом, все это остаётся. Однако существенной частью наших расходов становятся целенаправленные инвестиции в формирование человеческого капитала. И это главное, что мы поменяли в своих действиях. Именно человеческий капитал сегодня является основополагающим фактором экономического роста».

Как и в предыдущие годы, бюджет Ульяновской области на 2018−2020 годы в полном объёме сформирован в «программном» формате в увязке с целями государственной политики. В 2018 году планируется реализация 19 госпрограмм с общим объёмом финансирования 45,4 млрд рублей, что составляет 95,4% всех расходов.

Значительные средства бюджета предусмотрены на реализацию программы в сфере развитие образования — почти 10,4 млрд рублей, на социальную поддержку и защиту населения — 9,5 млрд рублей, на здравоохранение — 8,4 млрд рублей, на развитие физической культуры и спорта — 1,3 млрд рублей, на культуру и туризм — 1,1 млрд рублей.

Помимо финансирования в полном объеме социальной сферы, в 2018 году предусмотрено 7,9 млрд рублей на реальный сектор экономики, что на 2,5 млрд рублей больше проекта бюджета 2017 года. На государственные программы развитие транспортной системы будет направлено 4,4 млрд рублей, на сельское хозяйство — 1,7 млрд рублей, на формирование областного инвестиционного климата — 623 млн рублей, на строительство и архитектуру — 390 млн рублей, на ЖКХ — 374 млн рублей.

«Кроме того, впервые в бюджете прописана новая программа «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018−2022 годы, которая начнет реализовываться с 1 января 2018 года. Её финансирование в следующем году составит 182 млн рублей», — пояснила Министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая.