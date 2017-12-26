Месячник налоговой помощи: Ульяновская область подводит итоги

Ульяновск, , 23:49 — REGNUM Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности в Ульяновской области дают результат. По итогам предыдущей акции, проходившей с 1 по 30 ноября, в бюджет региона дополнительно поступило более 71 млн рублей. Такую информацию озвучил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, передает ИА REGNUM.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, месячник налоговой помощи и финансовой грамотности организован в Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея Морозова. Каждый квартал в муниципальных образованиях для населения проходят разъясняющие лекции на тему налоговой политики. Фокусным муниципалитетом в ноябре стал Барышский район.

На протяжении всего месяца в муниципалитетах Ульяновской области проходили уроки налоговой помощи и финансовой грамотности, выезды на предприятия, организовывались «круглые столы» с бизнес-сообществом, работали площадки для получения личных консультаций. Также с целью информирования и работы с населением в части погашения задолженности в бюджет организованы совместные мероприятия с ГИБДД, УФНС, УФСПП по Ульяновской области.

«По итогам проведённых в рамках месячника мероприятий консолидированный бюджет вырос на 71,2 млн рублей, причем около 50 млн рублей поступило в бюджеты муниципальных образований. Это хороший результат, но есть еще серьезные резервы по недоимке имущественных налогов как среди жителей области, так и среди предприятий, с ними нам предстоит работать», — подчеркнул Александр Смекалин.

По информации профильных специалистов минфина, акция набирает популярность среди жителей региона. В ноябре в месячнике приняли участие более 87,9 тыс. человек разных возрастных групп и социальных статусов, что на 31,8 тыс. больше, чем в прошлой акции.

«В целом за 2017 год мы провели четыре месячника налоговой помощи и финансовой грамотности. В них приняло участие более 277 тыс. человек — в 1,5 раза больше ожидаемого количества. И впервые для проведения уроков финансовой грамотности мы смогли задействовать 1900 площадок, что в четыре раза превысило план», — отметила Министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая.