Рост цен на нефть вызван взрывом нефтепровода в Ливии

Триполи, , 23:45 — REGNUM Скачок цен на нефть, отмеченный 26 декабря на торгах, вызван подрывом нефтепровода на территории Ливии, сообщает пресс-служба Ливийской национальной нефтяной компании (National Oil Corp., NOC).

По информации пресс-службы компании, повышение цен на нефть Brent до 66 долларов и на нефть WTI выше 60 долларов за баррель произошло на фоне сообщений о взрыве нефтепровода в Ливии.

Отмечается, что 26 декабря произошел взрыв на нефтепроводе, расположенном между ливийским портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По информации ряда СМИ, нефтепровод был боевиками «Бригад обороны Бенгази», входящих в террористическую группировку «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из-за этого Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) спрогнозировала уменьшение нефтедобычи в Ливии на 70−100 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря цена барреля нефти марки Brent впервые с июня 2015 года превысила отметку $66.

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