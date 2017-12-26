Спор о заводе: на Урале компания Ротенберга дошла до суда

Екатеринбург, , 22:23 — REGNUM На Урале спор о строительстве под городом Асбестом сурьмяного завода фактически перешёл в судебную плоскость. Свердловский областной суд начал рассматривать заявление ООО «Гросс» к городской думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, «Национальная сурьмяная компания», одним из учредителей которой является Игорь Ротенберг, намерена построить под Асбестом завод по производству сурьмы. Изначально сделать это планировалось под городом Дегтярском. Но там очень помешали общественные протесты.

Тогда площадку для создания завода перенесли под Асбест. Но и тут оказалось не всё гладко. Против строительства завода высказались общественники и депутаты. Летом городская дума даже внесла поправки в муниципальные правила застройки и землепользования, чтобы не допустить строительства завода.

Однако представители компании подали в суд. Они оспаривают эти поправки. Вначале бизнесмены обратились в Арбитражный суд Свердловской области. Но там заявили, что дела об оспаривании муниципальных правовых актов не входят в компетенцию суда. Тогда ООО «Гросс» обратилось в Свердловский областной суд. Там заявление приняли.

Сегодня, 26 декабря, по иску бизнесменов в областном суде состоялось предварительное слушание.

Отметим, активистов и депутатов беспокоит возможная экологическая опасность будущего завода. В то же время в самой компании обещают свести экологические риски к минимуму. Также сторонники строительства, а в Асбесте есть и они, напирают на то, что завод даст городу новые рабочие места, которые там в остром дефиците.

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