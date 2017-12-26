Стройка перинатального центра в Пскове без посредников ускорилась

Псков, , 20:56 — REGNUM В Пскове строительство перинатального центра завершит местная подрядная организация — ООО «Вест-Строй». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, заказчик объекта — государственная корпорация «Ростех» — поддержала предложение администрации региона и заключила прямой контракт между генеральным подрядчиком ООО «РТ-СоцСтрой» и субподрядчиком «Вест-Строй», минуя посреднические подрядные организации, что позволило нарастить темпы строительства.

«С нашей стороны мы приняли все необходимые меры для того, чтобы строительство этого важного социального объекта было завершено в кратчайшие сроки. Фактически подрядчиком теперь является та организация, которая выполняла основной объём работ», — прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он сообщил, что уже составлен новый график, в котором чётко обозначены сроки проведения работ и их финансирование. По его словам, готовность объекта достаточно высокая. Власти держат на контроле поставки медицинского и технологического оборудования и рассчитывают, что в феврале 2018 года объект будет сдан.

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До начала года строители намерены запитать здание по постоянной схеме, чтобы же 3 января начать монтаж и пуско-наладку оборудования. На площадке трудятся порядка 200 человек, их количество увеличивается по мере необходимости. Строители продолжат работать и в предстоящие выходные дни.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, перинатальный центр на 110 коек в Пскове строится в рамках реализации региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011−2017 годы». Общий объем вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей. Перинатальный центр сначала планировали построить в 2016 году, а когда сдать его в эксплуатацию в срок не получилось, сроки ввода перенесли на ноябрь 2017 года.