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Цена на нефть Brent впервые с июня 2015 года превысила $66

Экономика

Стоимость барреля нефти Brent достигла $66,17

Цена на нефть Brent впервые с июня 2015 года превысила $66
eluela31
Нефть

Москва, 26 декабря 2017, 19:40 — REGNUM  Стоимость нефти марки Brent превысила отметку $66 за баррель впервые с июня 2015 года, свидетельствуют данные торгов 26 декабря.

Цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в феврале в ходе торгов выросла на 1,41% — до $66,17 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,42% — до $59,30 за баррель.

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На фоне роста цен на нефть наблюдается укрепление российской валюты. В ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел на 0,5%, до 57,69 рубля, евро — на 0,6%, до 68,44 рубля.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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