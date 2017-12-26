Силуанов: Рубль сохранит стабильность при стоимости нефти в $55

Москва, , 19:37 — REGNUM Курс рубля останется стабильным при цене на нефть не ниже $55 за баррель и при условии отсутствия дополнительных санкций и внешних ограничений, заявил 26 декабря журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов сотрудникам издания «Российская газета».

По словам министра, курс рубля стал меньше зависеть от стоимости нефти. Согласно бюджетному правилу до 70% всех доходов от экспорта нефти и газа изымаются в резервы. Ранее изымалось 30−40% доходов, поэтому изменения на сырьевом рынке будут меньше отражаться на курсе рубля.

При цене нефти марки Urals $54−55 за баррель Минфин на внутреннем рынке закупит валюту на сумму 2 трлн рублей. Если стоимость нефти поднимется до $60 за баррель, то министерство купит валюту на 2,8 трлн рублей.

Напомним, согласно бюджетному правилу в 2018 году дополнительные нефтегазовые доходы при стоимости нефти свыше $40 за баррель будут направляться на покупку валюты. Средства будут переводиться на специальный счет Центробанка и далее на финансирование бюджетных обязательств.

Руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя сообщил 3 ноября 2017 года корреспонденту ИА REGNUM, что давление на рубль возникает даже при стабильной котировке нефти из-за оттока капитала из России. Уходят нерезиденты, получившие прибыль в российских долговых бумагах.

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