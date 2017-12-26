Москва, , 19:01 — REGNUM Российский туроператор «Сто морей» объявил о прекращении своей деятельности, сообщается 26 декабря на сайте компании.

В сообщении указано, что перед ООО «Сто морей» возникли преграды, не позволяющие его дальнейшее функционирование.

«По независящим от нас обстоятельствам, да и как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО «Сто морей» наткнулись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности на дальнейшее функционирование нашей компании», — указано на официальном сайте туроператора.

Своим клиентам, оплатившим турпоездки, ООО «Сто морей» рекомендует обращаться в страховую компанию «Якорь».

Количество людей, которые могут столкнуться с проблемами в результате остановки деятельности этого туроператора, пока неизвестно.

По информации СМИ, страховая компания «Якорь» пока не получала уведомления Ростуризма о приостановке деятельности туроператора «Сто морей».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря глава городского комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга заявил, что в 2017 году город посетили почти миллион туристов из Китая.

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