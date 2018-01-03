Московская оптимизация медицины вынудила горожан лечиться самостоятельно

Москва, , 10:10 — REGNUM Благоустройство столицы стало для её жителей настоящим бедствием, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги работы московского мэра за 2017 год.

«Происходит постепенное разрушение инфраструктуры здравоохранения, — напомнил он. — Самое худшее ещё впереди. Население уже предпочитает самолечение походу в поликлинику, который оборачивается большими потерями времени — так всё оптимизировали».

При этом, по мнению Кагарлицкого, в Москве продолжает катастрофически падать качество управления, а коррупция (ради которой, собственно, и затеяли всю программу благоустройства столицы) стала системообразующим фактором.

«Масштабы благоустройства возрастают невероятно, но при этом, если выйти на улицу, станет понятно, что это благоустройство превращается для населения в постоянное непрекращающееся бедствие, — пояснил Кагарлицкий. — Лужковская администрация сначала придумывала какой-то проект, а потом думала, что можно украсть при его реализации. Нынешняя администрация сначала думает, где и что можно было бы украсть, а потом на основании этого принимает решение. При Лужкове воровство не было той главной, основной, а может, и единственной задачей, которую ставят перед собой сегодня московские власти. Оно не было системообразующим, а лишь сопутствующим элементом. Сегодня это центральный, а может быть, и единственный элемент любого процесса».

Эксперт также отметил, что в 2017 году, образно выражаясь, была достигнута критическая масса — некоррупционные факторы перестали играть хоть какую-то значимую роль в принятии судьбоносных для Москвы решений.

В то же время Кагарлицкий констатировал, что центр пока что не принимает против Собянина никаких мер, снимая при этом других глав местных органов власти по всей стране и не обращая внимания на один из основных раздражителей столичного населения.

«Давайте вспомним хотя бы того же Шанцева из Нижнего Новгорода, — уточнил Кагарлицкий. — Я ничего хорошего про него сказать не могу, но даже от него ущерба было меньше, чем от Собянина. Он не был безумно популярен, но хотя бы не вызывал отвращения у жителей Нижнего Новгорода, в отличие от Собянина. Там не было такой большой группы людей, как в Москве, которые бы ненавидели своего градоначальника. Шанцева сняли, но Собянина не планируют. Значит, то, что он делает, соответствует планам центральной власти, если, конечно, у неё эти планы вообще есть».

Рассуждая о ситуации в 2018 году, Кагарлицкий отметил, что власть сделает всё, чтобы на осенних выборах удержать Москву, на что будут брошены значительные силы, и совсем не факт, что основным кандидатом будет Собянин. За столицей будут следить с удвоенным вниманием, в том числе и из-за сильных оппозиционных настроений местного населения. Что касается действующего мэра, то у него, по мнению Кагарлицкого, будет мало шансов победить в первом туре в честной борьбе.

Напомним, что Собянин уже объявлял о своём желании снова побороться за кресло столичного градоначальника. Как цитируют его московские СМИ, он считает своей обязанностью закончить те реформы, которые уже идут в городе. Эти слова только подтверждают экспертную оценку, о которой уже сообщало ИА REGNUM : мэр живёт в полной уверенности в том, что он делает для Москвы великие вещи, против которых могут возражать лишь враги и их наймиты. В действительности, по мнению экспертов, для победы Собянину может понадобиться искусственное занижение явки, дабы из 14 млн человек на выборы пришли лишь 10 тыс.

Отметим, что в сентябре 2013 года Собянину удалось набрать 51,37% голосов.

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