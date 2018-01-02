Экономика РФ в 2018 году будет медленно затухать – Василий Колташов

Москва, , 10:04 — REGNUM В 2018 году власть может остановить затухание экономики, удешевив кредит, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Мировая экономика больна, и на 2018 года есть два принципиально разных сценария, — предположил экономист. — Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, не обвалятся, и не случится никаких биржевых внешних шоков, то мы будем медленно затухать. Если власти захотят, они смогут простимулировать экономику, и она активизируется. Для этого надо удешевить кредит и более энергично замещать импорт. Следует увеличить экспорт за счет инвестиций в переработку сырья и усилить позиции российских корпораций на мировом рынке. Это немножко улучшит ситуацию у нас, но несколько ухудшит её в Канаде, Австралии и Новой Зеландии — странах, которые работают на азиатские рынки и могут быть оттеснены российским вывозом».

Если российские власти этого не сделают, случится маленький спад.

«Маленький, так как ещё работает инерция от прежних инициатив 2016—2017 годов, — уточнил Колташов. — Сдерживающий фактор — материнский капитал и выплаты за рождение первого ребенка. Люди будут ориентироваться на рынок недвижимости, хотя и не выведут его из состояния кризиса».

Если же цены на нефть всё-таки упадут, российскую экономику ждёт закономерный сильный шок, который усилится из-за кризиса в китайской экономике, которая уже замедляет темпы роста.

Напомним, что признаки экономической депрессии уже отмечаются специалистами. Один из её признаков — всё продолжающийся рост безработицы. К примеру, в декабре лишь за одну неделю (с 6 по 13 декабря) численность безработных граждан увеличилась на 0,5% и составила 739 тыс. 600 человек. Неделей ранее (29 ноября — 5 декабря) число безработных граждан увеличилось на 1,6% и составило 730 тыс. 740 человек. Рост численности безработных граждан отмечен уже в 71 субъекте РФ.