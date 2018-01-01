В 2018 году РФ ждут депрессия и стагнация – Руслан Дзарасов

Москва, , 10:01 — REGNUM Рост российской экономики в 2018 году составит около 1−2%, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Прогнозировать, хотя и не точно, можно в условиях плановой экономики, — отметил он. — Сейчас же эпоха мирового экономического кризиса, а наша экономика в силу её полупериферийного характера очень уязвима к внешним шокам. Мировой кризис же может породить такой шок в любой момент. Если больших изменений в мировой экономике в 2018 году не произойдёт, я ожидаю, что будет стагнация. Рост составит около 1−2%. Это депрессия, а значит, и падение доходов населения».

Кроме того, экономист не исключил роста так называемой скрытой безработицы, явления, при котором человек вынужден трудиться не по специальности, на работе, требующей гораздо менее высокой квалификации, чем его собственная.

«Чтобы изменить эту ситуацию, нужно увеличивать государственные инвестиции и усиливать контроль за крупным капиталом, — подчеркнул Дзарасов. — Без этого не направишь ресурсы на развитие экономики. У нас господствует неолиберальная идеология, которая несколько ограничивается невнятным ручным управлением».

Напомним, что в ноябре 2017 года объём промышленного производства снизился на 3,6% в годовом выражении после нулевой динамики месяцем ранее. В годовом выражении это был максимальный спад, начиная с октября 2009 года. Отметим также, что реальные доходы граждан сокращаются уже четвертый год подряд. В 2016 году они снизились на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%. Минэкономразвития прогнозировал, что, по итогам 2017 года, реальные доходы населения должны были вырасти на 1,2%. Но этого так и не произошло.