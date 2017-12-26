Удмуртский Глазов в 2018 году может получить статус ТОСЭР

Ижевск, , 16:50 — REGNUM В 2018 году город Глазов в Удмуртии может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе визита в Глазов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Заявка Глазова на получение нового статуса уже направлена в Минэкономразвития России и будет рассмотрена в соответствии с графиком. Глазов включил в свою заявку более десяти новых производств, которые касаются деревообработки, обработки льна, выпуска электрооборудования для высокоскоростных магистралей РЖД и ряд других направлений. Новый статус позволит установить особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, благоприятный для малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций.

В то же время глава Удмуртии отметил, что не нужно ждать получения того или иного статуса.

«Надо использовать те возможности, которые есть в базе. Только что были на вашей довольно серьезной мебельной фабрике. И для меня удивлением было то, что современные активные предприниматели, ориентируясь на кредит под 10,5%, продвигают своё дело. Как раз для таких как они Минпромторг России предоставляет кредиты под 5%. И сейчас такие преференции, возможности получить льготный кредит есть», — пояснил свою мысль глава республики, но добавил, что, конечно, статус ТОСЭР — это дополнительные налоговые и фискальные преференции.

«У нас есть все шансы в 2018 году этот статус получить. Здесь огромные перспективы в сфере лесопереработки, у вас уникальные производства есть. Я полностью поддерживаю главу города, который вышел с инициативой создать промышленный кластер — от грубой до конечной переработки леса. Это хорошая перспектива, и будем всеми силами поддерживать этот проект, и не только через механизмы фонда развития моногородов, у нас есть и республиканские возможности», — заверил Бречалов.

Справка. Глазов — это самый северный город Удмуртии. Считается развитым промышленным центром республики, по объемам промышленного производства занимающий второе место в регионе. Экономика города развивается по нескольким направлениям, объединяющим высокотехнологичные предприятия атомной промышленности, машиностроения, стройматериалов, лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой и ликероводочной промышленности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2017 года статус ТОСЭР получил другой удмуртский город — Сарапул. В рамках заявки заключены соглашения с 17-ю потенциальными резидентами о реализации инвестпроектов, которые позволят создать более 800 новых рабочих мест и привлечь около 3 млрд рублей инвестиций.

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