Виктория Бабаева, , 18:56 — REGNUM

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко неоднократно называла Санкт-Петербург «русским Детройтом», всячески поддерживая размещение новых автомобильных производств в городе на Неве. Автокластер в уходящем году показал неплохие результаты, но власти города не хотят останавливаться на достигнутом и продолжают зазывать в Петербург новые компании. Не отстает и Ленинградская область, надеясь «замкнуть автопроизводителей на себя». Чем стал уходящий год для петербургского и областного автопрома, и ждать ли новых игроков?

Премиуму здесь не место?

Сборочное производство американского концерна General Motors заморожено уже более двух лет — в марте 2015 года компания объявила о приостановке работы петербургского предприятия на неопределенный срок. За это время власти города не раз выражали готовность принять на этом месте кого-то нового.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приглашал в город немецкий Daimler, но надежды не оправдались. После длительных переговоров в 2017 году немецкая компания наконец определилась со строительством завода в России. В результате автомобили Mercedes будут производить в Подмосковье. Уже успели даже заложить первый камень.

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Летом 2017 года в СМИ заговорили, что другая именитая компания из Германии — BMW — ведет переговоры о запуске производства в Петербурге, и в качестве площадки рассматривается опять же закрытый завод GM. Ни в комитете по промышленной политике города, ни в компании BMW эту информацию не подтвердили. Однако в предновогоднем интервью СМИ Георгий Полтавченко заверил, что интерес со стороны немецкого концерна всё же присутствует.

По оценкам экспертов, вероятность прихода BMW в Петербург крайне мала. Во-первых, у компании нет очевидных поводов менять место производства; во-вторых, Калининград, где уже налажена сборка BMW, не захочет отпускать партнера; в-третьих, мощности петербургской площадки окажутся избыточными для немецкой компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал независимый автомобильный эксперт Валерий Быков. Схожее мнение высказал генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, для возобновления производства на площадке General Motors необходим бренд массового сегмента.

Собака на сене

В октябре этого года Минпромторг России предложил узбекскому автопроизводителю «Узавтосаноат» организовать сборочное производство автомобилей в России, а именно — всё на той же площадке завода General Motors в Санкт-Петербурге. Речь прежде всего идет о сборке автомобилей предприятия «ДжиЭм Узбекистан».

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, теоретически организовать работу на российском автосборочном заводе возможно — это позволяет и технологическое оснащение, и профессиональный уровень специалистов. Однако есть ряд факторов, которые ставят под вопрос появление в Петербурге «Узавтосаноат».

"Во-первых, Минпромторг предлагает зарубежной компании собирать свои машины на заводе, принадлежащем другой фирме. Неплохо бы спросить в данном случае мнение General Motors. Во-вторых, не совсем понятно, зачем узбекскому автопроизводителю вкладывать большие деньги в Россию и давать заработать российским рабочим, если для них лучше было бы оставлять деньги в своей стране. В-третьих, если Узбекистану этот проект интересен с некой политической точки зрения, то это требует куда более серьезных вложений — на годы, а то и на десятилетия. Под вопросом также остается то, как компания собирается выходить на российский рынок с устаревшим модельным рядом, который не привлекает покупателей так, как в прежние годы», — разъяснил Кадаков.

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По словам Михаила Чаплыгина, эти действия можно оценить как попытку General Motors вернуться в Россию, но уже под другим брендом. Не исключено, что такой план был предусмотрен еще при сворачивании производства на петербургской площадке. «Под вопросом остается, с каким дилером будет работать «Узавтосаноат». К тому же им важно понимать, что покупатели привыкли к Daewoo, а не Ravon», — считает Чаплыгин.

Решающее слово по-прежнему остается за руководством General Motors.

Шаг в неизвестность

Зазвать к себе новых автопроизводителей пытается и Ленинградская область. Еще весной пресс-служба регионального правительства сообщила, что китайская компания Guangzhou Automobile Group Motor Co (GAC Motor, входит в GAC Group) намерена запустить производство автомобилей в Ленинградской области. Китайский инвестор намерен выпускать в Ленобласти легкие коммерческие автомобили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов считают, что выбранный китайцами сектор рынка интересен, поскольку к подобного вида авто не предъявляют повышенных требований с точки зрения эргономики — важны функциональность, удобство, износостойкость. Кроме того, здесь мало конкурентов — отечественные машины представлены не так широко, а заграничные модели отличаются дороговизной.

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Ожидалось, что инвестиционное соглашение будет подписано уже в 2017 году. Но, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти, контракт до сих пор не подписан, переговоры продолжаются.

«Как производитель может приходить и создавать производство, не прощупав рынок — непонятно. Особенно если речь идет о новом предприятии, а не о совместном, — считает Валерий Быков. — Скорее всего, китайские коллеги, как это часто бывает, просто тешат область обещаниями. Зачем — другой вопрос».

Довольствоваться тем, что есть

В целом автопром Петербурга показал весьма достойный результат по итогам 11 месяцев года. С января по ноябрь петербургские предприятия Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 315,7 тысяч автомобилей, что оказалось на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Наблюдатели отмечают, что за 10 месяцев 2017 года в Петербурге было произведено больше автомобилей, чем за весь 2016 год, а за 11 месяцев 2017 года — больше, чем за весь 2015 год.

Лидером по-прежнему остается завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Всего в 2017 году предприятие планирует выпустить более 220 тысяч автомобилей. О своих планах компания сообщала еще в начале года. Модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio петербургского производства входят в топ-5 самых популярных автомобилей в России по итогам января-ноября 2017 года. Часть машин также идет на экспорт — в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и на Украину.

Также сообщалось, что компания Hyundai рассматривает идею локализации производства своих двигателей на территории России. Среди возможных вариантов как сборка на существующем предприятии, так и строительство отдельного завода.

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Хотя в отношении производства двигателей пока нет никаких планов и четких формулировок, эксперты уверены, что сборка агрегатов Hyundai улучшит положение компании. Производство двигателей в России позволит компании существенно повысить уровень локализации, особенно учитывая, что двигатель — технически сложный и многосоставный компонент. Локализация позволит компании избавиться от курсовой разницы, что положительно скажется на цене и, соответственно, продажах автомобилей бренда.

На втором месте по объемам находится завод Toyota. За 11 месяцев года предприятие почти в два раза увеличило производство автомобилей. Как объясняют в компании, причиной такого роста стал запуск производства второй модели — Toyota RAV4, который состоялся в августе 2016 года. Около 10% автомобилей, произведенных на петербургском заводе, поставляются за рубеж — в Казахстан и Белоруссию.

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Завод Nissan в этом году вернулся к работе в две смены (вместо одной), что позволило увеличить количество сотрудников до 1905 человек, согласно данным газеты «Ведомости».

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В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

В Ленинградской области продолжает функционировать завод компании Ford Sollers. На запрос редакции в пресс-службе предприятия сообщили, что объемы производства за 11 месяцев 2017 года компания не раскрывает и не комментирует. Завод во Всеволожске, на котором производятся модели Focus и Mondeo, работает в одну смену 5 дней в неделю, на которую предприятие перешло в этом году по причине значительного увеличения спроса на Ford Focus.

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Производственные итоги года станут известны только в январе, но уже сейчас уверенно можно сказать, что автопром города останется «в плюсе». Вероятно, охота за новыми автопроизводителями продолжится и в Петербурге, и в Ленобласти. Однако насколько она будет успешной, узнаем в следующем году.

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