Ульяновский губернатор о газификации села: «Никто не шевелится»

Ульяновск, , 16:44 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов потребовал ускорить завершение газификации села Красноборск Тереньгульского района. Как заявил глава области чиновникам на аппаратном совещании, «целый ряд домов практически готов к подключению, но никто не шевелится», сообщает ИА REGNUM.

«Самая главная задача по Красноборску — обеспечение жителей природным газом. В ходе рабочей поездки узнаю, что село до сих пор до конца не подключено к газу. Целый ряд домов практически готов к подключению, но никто не шевелится. Поэтому поручаю руководителю профильного министерства совместно с главой администрации района провести необходимую работу, чтобы до нового года люди получили возможность подключить к своим домам газ и чувствовать себя комфортно», — отметил губернатор.

По данным областного минпрома, уровень газификации Тереньгульского района составляет около 40%. В 2016 году «Газпром» выполнил строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу от ГРС в Тереньге до сел Тумкино, Назайкино, Красноборск протяжённостью 29,9 км. Тогда же был заключен двухгодичный муниципальный контракт на строительство внутрипоселкового газопровода села Красноборск протяжённостью 20,75 км. Первая очередь этого объекта была введена в эксплуатацию в январе текущего года по улицам Молодежной и Полевой. Тогда к газу было подключено около 40 домовладений.

Строительство второй очереди газопровода на данный момент также завершено, после оформления необходимой технической документации начнутся пуско-наладочные работы. Всего в селе жители 400 домовладений получат возможность провести в свои дома природный газ.

Напомним, в рамках программы ПАО «Газпром» на территории Тереньгульского района в 2018—2020 годах предусмотрено строительство пяти межпоселковых газопроводов: Тереньга — с. Гладчиха — с. Сосновка — с. Белогорское Тереньгульского района; от с. Белогорское — с. Елшанка — с. Гавриловка — с. Михайловка — с. Калиновка, д. Скрипино Тереньгульского района; от ГРС в Тереньге — с. Тумкино — с. Назайкино — с. Красноборск с ответвлением на с. Федькино, с. Байдулино Тереньгульского района (вторая очередь строительства); с. Красноборск — с. Старая Ерыкла с ответвлением на с. Зеленец, хутор Риновский — с. Риновка — с. Суровка Тереньгульского района; с. Безводовка — с. Малая Борла Кузоватовского района — с. Большая Борла Тереньгульского района.