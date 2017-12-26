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Службы такси обещают не повышать стоимость поездок в новогоднюю ночь

Экономика

Ранее сообщалось о двух‑ и трехкратном взлете цен на услуги такси в ночь на 1 января

Службы такси обещают не повышать стоимость поездок в новогоднюю ночь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Такси

Москва, 26 декабря 2017, 16:43 — REGNUM  Российские службы такси не планируют повышать расценки на свои услуги в ночь на Новый год, сообщает 26 декабря газета «Известия» со ссылкой на компании — агрегаторы.

Тем не менее, представители компаний уточнили, что стоимость поездок будет определена уровнем спроса и степенью загруженности водителей, которые выйдут на работу во время новогоднего праздника.

По предварительным оценкам, пик вызовов такси будет наблюдаться с полуночи до 2 часов ночи 1 января.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от компаний-агрегаторов такси предоставить объяснения причин кратного повышения цен на свои услуги во время новогоднего праздника.

ФАС инициировала расследование вероятных картельных сговоров между компаниями-агрегаторами и готовит официальные запросы о механизмах расчета цен на перевозки и причинах их повышения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве со 2 по 7 января можно будет посетить целый ряд музеев и выставок бесплатно.

Читайте ранее в этом сюжете: В новогодние каникулы более 70 музеев Москвы будут работать бесплатно

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