Эксперты: СГК задает тренды развития отрасли

Барнаул, , 08:37 — REGNUM Традиционно 22 декабря в День энергетика сотрудники Сибирской генерирующей компании (СГК) отметили свой профессиональный праздник и приняли поздравления и заслуженные слова благодарности от руководства энергохолдинга и представителей власти, а также творческие подарки от лучших коллективов края.

Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина принял в своем зале порядка 500 энергетиков, работающих на алтайских предприятиях СГК. Как сообщает управление по внешним связям СГК, итоги уходящего года подвел Игорь Лузанов, директор алтайского филиала компании.

«Каждый год для нас непростой. Непростой он по одной причине — мы все вместе стоим на страже энергетической безопасности городов присутствия. В уходящем году мы выполнили все поставленные задачи, производственную и ремонтную программы, инвестиционную программу. О такой вещи, как отсутствие надежности, в городе Барнауле мы забыли, теперь мы работаем на эффективность и развитие, — сказал в своем вступительном слове Игорь Лузанов. — Этот год особенный, он преподнес нам новые трудности, новые вызовы. Мы заложили фундамент для дальнейшего развития. Безусловно этот год прошел под знаком модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Этот проект уникален, в первую очередь, тем, что в очень короткий промежуток времени — за год — мы перестроили систему теплоснабжения в условиях живущего города».

Игорь Лузанов особенно поблагодарил тех специалистов компании, которые принимали и принимают участие в рубцовском проекте, ставшем драйвером изменений федерального законодательства о теплоснабжении и поставившем Алтайский край в авангард новой целевой модели рынка тепловой энергии. По его словам, эти изменения открывают ворота инвестициям в теплоснабжение, его модернизации. Теплые слова признательности руководитель адресовал ветеранам отрасли, которые создали щедрый запас прочности энергетическим объектам и передали поколению нынешних энергетиков свои знания и опыт.

От лица правительства Алтайского края с праздником энергетиков поздравил заместитель председателя органа власти Виктор Мещеряков. Он особо отметил вклад компании в энергобезопасность Рубцовска. Виктор Мещеряков рассказал, как за последние годы изменились отношения энергохолдинга и властей.

«Раньше энергетики приходили в основном просить повышения тарифа, сегодня приходят с предложениями участвовать в социально значимых проектах, реализуемых на территории Алтайского края, с вопросами об увеличении энергоэффективности в зоне своего обслуживания и, самое главное, приходят с реализацией благотворительных проектов. СГК — один из лидеров в этом, — подчеркнул Виктор Мещеряков. — Мы открыли на базе технического университета образовательный центр, в котором сегодня обучаются 700 детей, и с вас уже взяли пример другие».

Стремление компании к развитию и созданию условий для экономического роста Барнаула отметил и заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

«Среди энергетических ресурсоснабжающих организаций именно с предприятияем СГК мы заключили первое концессионное соглашение по муниципальному имуществу. В этом году значительный объем — почти 600 жителей нашего города — получили тепло от источника ТЭЦ-3, что существенно повлияло на снижение тарифа на теплоснабжение части населения нашего города, — сказал вице-мэр. — Если говорить о перспективах, то уже сейчас есть очень интересные и амбициозные планы, которые мы надеемся осуществить. Спасибо СГК, которая не дает замедляться развитию города, постоянно генерирует новые идеи, которые действительно хочется исполнять. Это наглядный пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса».

О вкладе энергетиков в развитие региона и создание комфортных условий жизни для жителей всего края говорил и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко, который напомнил, что еще 10−15 лет назад отрасль находилась в упадке, а сейчас напротив — является драйвером экономического роста.

Значение работы энергетиков СГК для развития отрасли, территории, экономики в своем обращении отметил Игорь Максимов, директор дивизиона «Тепло» СГК.

«Для меня большая честь работать вместе с вами в рядах СГК. Компания динамично развивается, вы можете это увидеть по развитию своих трудовых коллективов, совершенствованию материально-технической базы, по улучшающимся условиям труда, по уровню заработной платы. Мы вместе создаем будущее нашей великой страны, мы вместе с вами создаем благополучие для нашего края, мы вместе с вами стоим на страже надежности теплоснабжения наших больших городов», — подчеркнул Игорь Максимов.