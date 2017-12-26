Казахстан и Киргизия укрепляют пограничное сотрудничество

Астана, , 16:26 — REGNUM Укрепление регионального и приграничного сотрудничества обсудили президент Киргизии Сооронб Жээнбеков и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сообщили 26 декабря в пресс-службе правительства Казахстана.

Стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе выполнение дорожной карты экономического партнерства.

В ходе встречи было отмечено, что укрепление пограничного и регионального сотрудничества возможно путем проведения казахстанско-киргизского форума и создания совместного делового совета.

Как сообщало ИА REGNUM, осложнение отношений между двумя республиками возникло в период выборов президента Киргизии. С 10 октября по 3 декабря пограничники Казахстана досматривали грузы из соседней республики с такой тщательностью, что образовывались многокилометровые автомобильные пробки.

Подобное поведение Астаны вынудило власти Бишкека пожаловаться в ВТО и ЕАЭС. Однако 5 декабря заместитель премьер-министра Киргизии Толкунбек Абдыгулов заявил, что республика отзывает свое заявление. В отношениях двух стран началось видимое потепление.

Напомним, товарооборот между Казахстаном и Киргизией в 2017 году вырос на 13,3% и составил $598 млн.

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