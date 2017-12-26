Вторник, 26 Декабря 2017 года
18:00:46 МСК

Казахстан и Киргизия укрепляют пограничное сотрудничество

Экономика

После нескольких месяцев межгосударственного разлада

Астана, 26 декабря 2017, 16:26 — REGNUM  Укрепление регионального и приграничного сотрудничества обсудили президент Киргизии Сооронб Жээнбеков и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сообщили 26 декабря в пресс-службе правительства Казахстана.

Стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе выполнение дорожной карты экономического партнерства.

В ходе встречи было отмечено, что укрепление пограничного и регионального сотрудничества возможно путем проведения казахстанско-киргизского форума и создания совместного делового совета.

Как сообщало ИА REGNUM, осложнение отношений между двумя республиками возникло в период выборов президента Киргизии. С 10 октября по 3 декабря пограничники Казахстана досматривали грузы из соседней республики с такой тщательностью, что образовывались многокилометровые автомобильные пробки.

Подобное поведение Астаны вынудило власти Бишкека пожаловаться в ВТО и ЕАЭС. Однако 5 декабря заместитель премьер-министра Киргизии Толкунбек Абдыгулов заявил, что республика отзывает свое заявление. В отношениях двух стран началось видимое потепление.

Напомним, товарооборот между Казахстаном и Киргизией в 2017 году вырос на 13,3% и составил $598 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Киргизия намерена отозвать жалобы на Казахстан из ВТО и ЕЭК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Казахстана и Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить