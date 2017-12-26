Рынок нефти неподвижен

Москва, , 16:12 — REGNUM Сектор нефти остается 26 декабря малоподвижным, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent стоит $64,58 (-0,3%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI на рынке предлагают $58,38 (-0,15%).

«Скорее всего, до конца дня волатильность в черном золоте останется ниже средних уровней», — полагает эксперт.

Публикация еженедельных отчетов Американского института нефти и минэнерго США по запасам смещается на день вперед из-за нерабочего понедельника, и немногочисленным инвесторам в сырье скучно.

«На подобном фоне отсутствия новостей и основной массы инвесторов в тени внимания остается информация о завершении ремонта на трубопроводе Forties», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, не исключено, что рынок учтет в ценах эту новость несколько позже.

«Теоретически, цены на сырье должны снизиться, поскольку сейчас в них присутствует премия за подобный риск», — считает эксперт.

Читайте также: Что ждёт нефть в 2018 году