Рубль дорожает и готовится к каникулам

Москва, , 16:09 — REGNUM Российский рубль 26 декабря продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Подобному условному ралли «россиянин» обязан как минимум двум факторам: налоговому периоду в РФ и сниженной активности на площадках», — считает эксперт.

Итак, на стороне рубля продолжает играть фактор налогового периода. Это хорошо видно, учитывая новостной вакуум и отсутствие иной информации, значимой ля инвесторов. Все основное для участников торгов в этом году уже состоялось.

«Тонкие» торги добавляют рублевым колебаниям амплитуды. По итогам сессии 26 декабря доллар США может закрепиться в коридоре 57,65−58 рублей», — отметила Бодрова.

Для того, чтобы говорить о возвращении к процессам восстановления, «американец» должен вернуться выше 58,25.

«Эта неделя — финальная торговая в уходящем 2017 году для российского рынка. Начиная 28 декабря, биржевая активность, и без того невысокая, будет сокращаться дополнительно.

Впереди Россию ждут длинные новогодние каникулы, на которые редко кто выходит в позициях», — пояснила эксперт.

Добавим, 26 декабря доллар США торгуется по 57,74 руб. (-0,3%). Евро оценивается в 68,47 руб. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 27 декабря, составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 68,54 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение на 46 и 55 копеек соответственно.

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