Птичий грипп, обнаруженный в Костромской области, для человека не опасен

Кострома, , 16:07 — REGNUM Выявленный на «Птицефабрике Костромская» Костромской области вирус H5N2 не опасен для человека, сообщил главный санитарный врач по области, Александр Кокоулин. Случаев заболевания людей этим вирусом никогда не регистрировалось.

Ситуацию на птицефабрике контролирует начальник управления ветеринарии Костромской области Антонина Шигорева. На предприятии запрещен вывоз продукции, строго ограничено передвижение людей, въезд и выезд техники.

Специалисты называют 3 варианта того как птичий грипп мог попасть на птицефабрику:

из-за человеческого фактора,

вместе с транспортом

при доставке кормов

Выявленный вирус характерен для юго-восточной Азии, вспышки такого же птичьего гриппа фиксировались в Татарии и Ростове-на-Дону, из которых привозится корм для птицефабрики «Костромская».

ИА REGNUM напоминает, что на крупнейшей птицефабрике Костромской области был выявлен птичий грипп и введен карантин. На предприятии уничтожат всё поголовье кур (около 600 тысяч голов), продукцию, хранящуюся на складах, а также запасы кормов. На наличие вируса уже проверяются куры других птицеводческих хозяйств области. Дату снятия карантина местные специалиста пока назвать не могут.

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