Дополнительное бизнес-образование получили 2,6 тыс. ульяновцев

Ульяновск, , 16:04 — REGNUM В Ульяновской области в этом году в проектах, направленных на вовлечение жителей в предпринимательство, приняли участие более 2,6 тыс. человек, из них более сотни открыли свое дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, губернатор Сергей Морозов провел встречу с участниками проекта «Мама-предприниматель» и лауреатами премии «Предприниматель года».

Глава региона отметил значимость образовательной работы в сфере предпринимательства:

«Наша основная задача, которую мы ставили перед собой — вовлечь в бизнес большее количество людей. Помочь и поддержать на первоначальном этапе, показать, что в этом деле нечего бояться и продемонстрировать ту созидательную силу, которую несет в себе предпринимательство. В этом нам помогла реализация таких программ, как «Мама-предприниматель», «Лиги студенческого и школьного предпринимательства», «История симбирского предпринимательства», «Капитаны бизнеса» и ряд других проектов. На достигнутом мы не остановимся, работу над проектами мы продолжим и в следующих годах, а также планируем ряд новых инициатив».

Большое распространение и успех получил проект «Лига школьного предпринимательства», который реализуется в регионе с 2015 года по инициативе главы области. Проект призван в игровой форме состязания и сотрудничества команд разъяснить, что такое предпринимательство, дать ребятам базу знаний о том, с чего начинается собственное дело, показать лучшие примеры ведения бизнеса в Ульяновском регионе. В 2017 году проект начал функционировать и на федеральном уровне. Решение об этом было принято на Всероссийском съезде «Опоры России» и поддержано участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Проект уже реализуется в Кемерово, в 2018 году стартует в Ярославле, Липецке, Уфе, Крыму, Якутии, и Московской области.

Председатель Совета директоров Корпорации развития предпринимательства области Руслан Гайнетдинов рассказал, что в последнем сезоне «Лиги школьного предпринимательства», стартовавшей в октябре этого года, приняло участие уже 500 человек. А проект «Мама-предприниматель» в Ульяновской области был реализован уже трижды.