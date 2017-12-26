Зеленые зоны Рязани защитили от строителей

Рязань, , 15:59 — REGNUM Мораторий на уменьшение зеленых зон Рязани продлен до августа 2018 года. Такое решение приняли депутаты Рязанской городской думы, сообщили в пресс-службе гордумы 26 декабря. В дальнейшем мораторий может быть продлен.

В ближайшее время в городе будет проведен аудит парков.

«За это время депутатам важно получить от администрации города полный и актуализированный перечень существующих зеленых зон, а также созданных недавно. После этого мы вернемся к вопросу и, возможно, продлим мораторий уже на более долгий срок», — цитирует пресс-служба слова главы города Вячеслава Фролова.

Как отметила газета «Рязанские ведомости», за последние пять лет в зону рекреации в городе перевели более 40 земельных участков.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Рязани существует проблема с застройкой в поселке Дягилево. Местные жители протестуют против строительства многоэтажки на месте парка.

Разрешение на строительство было выдано в 2016 году. Здесь планируют построить два девятиэтажных дома. Весной 2017 года, когда место под будущее строительство стали огораживать, местные жители начали активный протест. Главное требование жителей — сохранить зеленую зону и благоустроить открытый стадион.

В октябре 2017 года вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков потребовал приостановить действие разрешения.

Между тем, проблема есть не только с застройкой зеленых зон. К примеру, строители облюбовали места памятников истории и культуры и зданий, которые имеют историческую ценность, но не обладают статусом памятников. Так, губернатор Николай Любимов в мае предлагал ввести мораторий на строительство зданий в центральной части областного центра, но после глава региона решил, что запрещать строительство — непродуктивно.

Пока власти ищут «продуктивное» решение проблемы, старые дома горят. О непрекращающихся поджогах объектов деревянного зодчества в Рязани сообщают активисты.

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