В 2018 году рост промышленности РФ будет достаточно медленным — эксперт

Москва, , 15:58 — REGNUM По итогам января-ноября 2017 года объем промышленного производства в России вырос на 1,2% к аналогичному периоду 2016 года. Несмотря на то, что для после кризисного периода результат достаточно неплохой, настораживают цифры по промышленному производству за ноябрь, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«В ноябре производство упало на 3,6% по сравнению с ноябрем 2016 года. Такого спада не наблюдалось восемь лет подряд. Нужно отметить, что в течение 2017 года динамика промышленного производства от квартала к кварталу была неровной: в I квартале рост производства в годовом исчислении составил 0,1%, во II квартале ускорился до 3,8%, а в III квартале — снова замедлился до 1,4%», — отметила эксперт.

По её мнению, основная причина спада — статистическая. В 2016 году был принят ОКВЭД-2, поэтому Росстат провел реклассификацию отраслей промышленности. В результате реклассификации в 2016 году одни сектора промышленности оказались статистически «укрупнены», а другие — «разукрупнены», то есть выделены в отдельную статью, что привело к резкому росту производства в ноябре 2016 года в годовом исчислении (на 2,7%), но этот рост во многом был «бумажным».

"В 2017 году производство в обрабатывающей промышленности упало на 4.7% в годовом исчислении за ноябрь. Добыча газа в ноябре снизилась на 2,3% в годовом исчислении, а добыча нефти — на 1,9% (благодаря участию России в соглашении ОПЕК+).

Производство электроэнергии снизилось на 4,2%, пара и горячей воды — на 10,2%, отчасти благодаря теплому ноябрю», — привела цифры Мильчакова.

Свою роль в спаде производства играют и низкие реальные доходы населения в текущем году, что негативно влияет на потребительский спрос.

«В 2018 году, скорее всего, можно будет увидеть достаточно медленный рост промышленности — на 1,2−1,5%, что может быть связано с замедлением инвестиционной активности в промышленности в 2017 году.

Однако по мере восстановления потребительского спроса и роста инвестиций в производство можно будет увидеть более сильный рост промышленности, но скорее всего, такой рост станет заметен только в 2019—2020 году», — высказал свое мнение эксперт.

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