В Петербурге к ЧМ отремонтируют Невский проспект и дороги к стадиону

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Главная магистраль Санкт-Петербурга — Невский проспект, а также дороги, ведущие к новому стадиону на Крестовском острове, включены в адресную программу ремонта дорог Санкт-Петербурга на 2018 год, сообщил 26 декабря городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Напомним, на стадионе следующим летом будет проходить несколько игр Чемпионата мира по футболу. Невский проспект в любое время года является «визитной карточкой» Северной столицы.

Работы по ремонту Невского проспекта будут разбиты на два этапа: от площади Восстания до площади Александра Невского и от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. «При этом будут предприняты все меры для минимизации времени ограничения движения на объекте», — обещают в КРТИ.

В числе подъездных дорог к стадиону «Санкт-Петербург» запланирован ремонт Северной дороги, Крестовского проспекта, проспекта Динамо, Южной дороги и других.

Всего на выполнение адресной программы ремонта автомобильных дорог в 2018 году из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 5 млрд рублей. Программа ремонта предусматривает работы на 95 объектах.

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Лоты на проведение работ будут формироваться по территориальному принципу и включать в себя ремонт дорог в нескольких административных районах. Конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на выполнение ремонтных работ планируется провести в январе-феврале 2018 года.

Как отмечают в КРТИ, в 2017 году был проведен ремонт 119 дорожных объектов площадью 3 млн кв. метров на общую сумму 5,2 млрд рублей.

Петербургских водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты с учетом возможных ограничений в период проведения дорожно-ремонтных работ.