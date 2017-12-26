Экспорт товаров из Узбекистана вырос на 15%

Ташкент, , 15:42 — REGNUM В Узбекистане экспорт продукции в 2017 году вырос на 15%, и ожидается, что в 2018 году он составит $12,1 млрд. Об этом заявил 25 декабря президент республики Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, сообщает «Подробно.uz».

На совещании обсуждались вопросы приоритетных направлений экспорта, в том числе своевременных выполнение обязательств, которые были достигнуты в ходе визитов в страны Средней Азии, России, США, Китая, Турции, Южной Кореи и другие страны.

В ходе совещания поднимались вопросы необходимости расширения экспорта овощной продукции, а также отмены лишних лицензий и разрешений от таможенного комитета.

По мнению Мирзиёева, дальнейший экономический рост Узбекистан возможен только за счет раскрытия экспортного потенциала страны и повышения конкурентоспособности продукции на внешних рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2017 года товарооборот Узбекистана составил более $22 млрд, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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