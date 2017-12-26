Рубль удерживает позиции, нефть соблюдает нейтралитет

Москва, , 15:35 — REGNUM Российский рубль продолжает удерживать позиции по отношению к доллару США на уровне около 58 рублей, коридор 58−59 рублей за доллар выдерживается, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

«Внешние факторы продолжают влиять на оценку рубля, но основной новостью идет предновогоднее ралли. Основные фондовые площадки США и ЕС 26 декабря закрыты, поэтому азиатские и российские участники работают без них», — отметил эксперт.

Глобальное ралли на рынках создает восходящий тренд, поэтому доллар остается стабильным и привлекательным для размещения средств, но планка в 58 рублей пока пробита не будет, движения по несколько десятых процента в день продолжаются.

«Рынок нефти совершает технический отскок после нескольких дней роста: стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $65,20 за баррель, падение составляет несколько сотых процента за день.

Рынок стремится к отметке в $65,50, а его движения держатся коридора $65−65,50 доллара за баррель, по консервативному сценарию. Общее направление движения рынка также явно направлено вверх и завершение на этой неделе маловероятно», — пояснил Задоя.

Предрождественское ралли в США и ЕС, рост их рынков на новостях о снижении налогов и изменениях в пенсионной сфере, поэтому цены более вероятно будут находиться около $65,50 за баррель, а геополитических или экономических потрясений ближайшее время не предвидится.

«Внутренние цены, как обычно, не снижаются, поэтому ожидаемые доходы компаний принимаются инвесторами положительно. Общий итог следующего дня (27 декабря) будет, как и вчера (25 декабря) нейтральным, поскольку основные участники рынка не участвуют в торгах», — считает эксперт.

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