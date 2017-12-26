Ульяновские власти выделили 1,2 млрд рублей на модернизацию школ

Ульяновск, , 15:28 — REGNUM В Ульяновской области в 2018 году на строительство и модернизацию образовательных учреждений направят более 1,2 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, эти средства будут направлены на создание современной образовательной среды, в том числе обновление инфраструктуры дошкольного и общего образования, строительство новых детских садов и школ, ремонт и модернизацию действующих зданий.

«Для сравнения в 2017 году на капитальный ремонт было направлено лишь 169 млн рублей, — пояснил губернатор Сергей Морозов. — В бюджете на будущий год заложено в два раза больше, еще столько же, порядка 300 млн рублей, мы планируем направить дополнительно в процессе исполнения бюджета. Таким образом, общая сумма средств на создание современной образовательной среды достигнет 1,5 млрд рублей. Общее количество садиков и школ, которые будут капитально ремонтироваться в 2018 году — 24 образовательные организации».

Отметим, в 2018 году следующем году будет продолжено возведение школ в микрорайонах «Искра» (на 1100 ученических мест) и «Запад-1» Ульяновска. В 2019 планируется запустить строительство учебного заведения на 300 человек в районном центре Тереньга. Также крупные ремонтные работы предусмотрены в дошкольных учреждениях регионального центра. В их числе детский сад №6, куда на проведение капремонта будет выделено более 70 млн рублей.

«Отрадно, что в проекте бюджета Ульяновской области на 2018 — 2020 годы заложены внушительные суммы на сферу образования, — прокомментировала заведующая детским садом №6 на улице Минаева в Ульяновске Татьяна Нафиева. — Наш детский сад сейчас закрыт в связи с аварийной ситуацией. На сегодняшний день разработана вся проектно-сметная документация по запланированным работам. В рамках этих средств мы планируем заменить все коммуникации. Также будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий к детскому саду. Площадки будут оборудованы необходимым инвентарём для спортивного и игрового развития детей».

По словам Нафиевой, учреждение будет оснащено современной материально-технической базой.

«Мы надеемся, что в 2018 году после капитального ремонта детский сад будет вновь открыт и примет у себя порядка 180 ребятишек», — сказала она.

По данным министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семёновой, всего в 2018 году планируется капитально отремонтировать семь детских садов и 17 школ.

«Предусмотрены различные виды работ, в том числе и продолжение реализации программы по замене оконных блоков в детских садах Димитровграда, которая запущена в 2017 году по инициативе губернатора. Уже заключен ряд контрактов», — отметила министр.