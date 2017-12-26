МВФ обозначил основные риски для экономики Украины

Киев, , 15:21 — REGNUM Главными рисками госбюджета Украины являются быстрый темп роста его расходной части, а также замедление реформ, заявил 26 декабря постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман.

Темп роста текущих расходов, отметил представитель МВФ, превышает номинальный темп роста экономики.

«Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов — темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ», — цитирует слова Люнгмана «Украинская правда».

Кроме этого, экономист отметил, что МВФ и Украина имеют активную четырёхлетнюю программу.

«В нашем диалоге с властью мы сфокусированы, как и раньше, на успешном внедрении действующей программы», — добавил он.

Напомним, 20 декабря Йоста Люнгман обозначил условия дальнейшего сотрудничества МВФ с Украиной.

Он выдвинул три условия, необходимые для этого: создание независимого антикоррупционного суда, сохранение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и обеспечение его независимости от СБУ.