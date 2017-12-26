Вторник, 26 Декабря 2017 года
18:03:10 МСК

Жители Южно-Казахстанской области имеют самый большой долг за услуги ЖКХ

Экономика

Столица на втором месте

Астана, 26 декабря 2017, 15:21 — REGNUM  В Казахстане в настоящее время жители Южно-Казахстанской области имеют самую высокую задолженность за коммунальные услуги — 2,7 млрд тенге ($8,11 млн), что составляет около 21% от общей суммы задолженности. Об этом заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана ЖенисКасымбек на заседании правительства, сообщает 26 декабря «Казинформ».

По словам министра, на начало отопительного сезона общая задолженность за коммунальные услуги составляла 14,5 млрд тенге ($ 43,6 млн). В настоящее время долг уменьшился 11% и составляет 12,9 млрд тенге ($ 38,6 млн).

На втором месте по объему долга находится Астана — 2,2 млрд тенге ($ 6,6 млн), затем следует Алма-Ата — 1,8 млрд тенге ($ 5,4 млн).

Касымбек также рассказал о сбоях в системах жизнеобеспечения граждан. По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано в системе водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в началесентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству рассмотреть вопрос повышения тарифов на услуги ЖКХ с целью привлечения инвесторов в эту сферу.

Читайте также: Казахстан за неделю: Насколько глубок банковский кризис?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить