Жители Южно-Казахстанской области имеют самый большой долг за услуги ЖКХ

Астана, , 15:21 — REGNUM В Казахстане в настоящее время жители Южно-Казахстанской области имеют самую высокую задолженность за коммунальные услуги — 2,7 млрд тенге ($8,11 млн), что составляет около 21% от общей суммы задолженности. Об этом заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана ЖенисКасымбек на заседании правительства, сообщает 26 декабря «Казинформ».

По словам министра, на начало отопительного сезона общая задолженность за коммунальные услуги составляла 14,5 млрд тенге ($ 43,6 млн). В настоящее время долг уменьшился 11% и составляет 12,9 млрд тенге ($ 38,6 млн).

На втором месте по объему долга находится Астана — 2,2 млрд тенге ($ 6,6 млн), затем следует Алма-Ата — 1,8 млрд тенге ($ 5,4 млн).

Касымбек также рассказал о сбоях в системах жизнеобеспечения граждан. По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано в системе водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в началесентября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству рассмотреть вопрос повышения тарифов на услуги ЖКХ с целью привлечения инвесторов в эту сферу.

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