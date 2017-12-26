В Новгородской области вновь хотят производить цемент — теперь белый

Великий Новгород, , 15:13 — REGNUM В Новгородской области рядом с предприятием химической промышленности ПАО «Акрон» планируют построить завод по производству белого цемента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, инвестиционный проект стоимостью 5,8 млрд рублей одобрили 25 декабря на заседании инвестиционного совета при губернаторе Новгородской области.

Планируется, что завод мощностью 230 тыс. тонн цемента в год будет производить белый цемент, в том числе, за счёт переработки отходов химического производства «Акрона».

ПАО «Акрон» и ООО «Цемент-Сервис» выступили инициаторами проекта. Для его реализации создано ООО «Новгородский кластер стройиндустрии» — компания зарегистрирована в Новгородском районе.

По словам заместителя руководителя департамента экономического развития Новгородской области Дениса Носачёва, завод планируется построить к 2020 году. Выход проекта на производственную мощность запланирован на 2021 год. Предполагается, что завод станет крупнейшим в России. В настоящее время, по словам директора ООО «Новгородский кластер стройиндустрии» Павла Быстрова, в России ежегодно производится около 67 тыс. тонн белого цемента, однако эта продукция, по его мнению, не конкурирует по качеству с импортным цементом, который предпочитают использовать российские строительные компании. Быстров рассчитывает, что новгородский цемент инициирует импортозамещение в этой сфере.

Региональные власти уже подсчитали, что за семь лет реализации проекта бюджет Новгородской области сможет получить 1,8 млрд налогов, в случае получения инвестором налоговых льгот — в два раза меньше: 900 млн рублей.

Планируется, что на предприятии смогут работать 215 человек, средняя зарплата которых, по мнению инвестора, в 2021 году должна составлять 32,8 тыс. рублей. Участники инвестиционного совета отметили, что такой размер зарплаты слишком низкий. Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев подчеркнул, что в областном центре средняя зарплата уже в 2017 года превысила 36 тыс. рублей.

Инвестиционный совет одобрил проект, отметив необходимость учесть экологическую составляющую при получении разрешения на строительство. По словам инвестора, до начала строительства будут проведены экологическая экспертиза и общественные слушания, на которых обсудят, в том числе, вопросы экологической безопасности.

Для строительства завода в Новгородском районе выделен участок площадью 32 га, рядом с производственной площадкой ПАО «Акрон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области уже пытались начать производство цемента. Завод мощностью 6 тыс. тонн цемента в сутки начали строить на границе с Ленинградской областью, неподалёку от населённого пункта Зуево, в 2009 году. Стоимость проекта «Бабиновский цементный завод» тогда оценивалась в 18,3 млрд рублей. Первоначально завод планировали построить к 2013 году, затем — к 2017 году. Но до настоящего времени завод так и не достроен.

Читайте также: В Новгородской области построят цементный завод

А также: Новгородский губернатор: Промышленная зона на границе с Ленобластью укрепит сотрудничество наших регионов

И ещё: На «Бабиновском цементном заводе» прошли обыски (Новгородская область)

Ещё одно цементное производство — «Угловский цементный завод» — планировал построить в посёлке Угловка Окуловского района Новгородской области холдинг «БазэлЦемент». Сырьё для производства планировали брать из местных известняковых карьеров, мощность завода оценивалась в 2 млн тонн цемента в год. Первый камень в строительство нового завода был заложен 20 февраля 2008 года, но из-за кризиса проект с объёмом инвестиций в 11 млрд рублей так и не был реализован.