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В «Финтехе» опровергли отстранение Visa и MasterCard от сотрудничества

Экономика

Вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в 2018 году

Москва, 26 декабря 2017, 15:08 — REGNUM  Вопрос о сотрудничестве ассоциации «Финтех» с иностранными платежными системами Visa и Mastercard будет рассмотрен в 2018 году. Указанные компании не были исключены из ассоциации, так как с ними не был подписан договор, заявила 26 декабря руководитель пресс-службы ассоциации Анастасия Полонская.

По ее словам, решение о подписании соглашения принимается руководством ассоциации на основании рекомендации наблюдательного совета «Финтеха».

"В отношении ООО «Mastercard» и ООО «Платежная система Visa» такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года; вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году», — цитирует телеканал «Звезда» Полонскую.

Информация об отказе в сотрудничестве с Visa и Mastercard появилась в СМИ утром 26 декабря. По данным источников, на базе «Финтеха» осуществляются важные российские проекты, а потому участие в них иностранцев нежелательно. Сообщалось также, что решение об ассоциации платежных систем с «Финтехом» было принято в октябре 2017 года.

Напомним, ассоциация «Финтех» была учреждена в декабре 2016 года при участии Центробанка, Сбербанка и других крупных операторов в банковской сфере. За этот год работы в ассоциацию вступили еще 12 участников, включая Visa и Mastercard. Информация о вступлении была представлена 12 октября 2017 года.

«Финтех» реализует несколько проектов, связанных с реализацией удаленной идентификации жителей России, технологий распределенного реестра (платформа «Мастерчейн»), открытых API и платформы быстрых платежей.

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Банковское дело

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