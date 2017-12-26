Учёные выяснили причины появления грязи в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM В Екатеринбурге учёные УрО РАН представили результаты исследования состава городской грязи и причин её появления. Исследование проводилось во все сезоны в течение года, во время которых специалисты брали пробы воздушной пыли и грязи на улицах и газонах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Результаты позволили определить состав грязи, которая на 75% состоит из мелкофракционной минеральной пыли, появляющейся в результате разрушения щебня и других строительных материалов. Также исследование показало, что много грязи накапливается во дворах, где горожане паркуют свои автомобили. Всего в Екатеринбурге порядка 400 тысяч тонн грязи. Также исследователи обратили внимание на то, что в городе практически нет «профессиональных» газонов. А на тех, что есть, растительность дикая.

Также учёные представили свои рекомендации. В частности необходимо наладить работу по качественной уборке и обязательному вывозу снега с придомовых территорий, для чего потребуется освободить дворы от автомобилей, провести укладки газонов, а также использовать более устойчивый состав асфальта при укладке дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на заключение муниципального контракта на определение источников и причин загрязнения городской территории Екатеринбурга. Контракт достался Институту промышленной экологии УрО РАН. По условиям соглашения исследования должны были проводиться посезонно в течение года. Стоимость выполненных работ составила 1,8 млн рублей.

Напомним, что проблема сезонной грязи в Екатеринбурге стоит достаточно остро. Горожане регулярно жалуются на плохую уборку улиц в зимнее время. Больше всего проблем возникает во дворах, где если и происходит уборка снега, то за зиму накапливаются большие горы снега, который не вывозится и тает только с приходом весны.

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