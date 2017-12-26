МФЦ в Ульяновской области: жителям доступны 90% госуслуг

Ульяновск, , 14:49 — REGNUM В Ульяновской области жителям доступны более 90% государственных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами (МФЦ) по принципу «одного окна». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в этом году населению оказано более 1,2 млн услуг.

Отметим в центрах «Мои документы» ульяновцы могут получить 143 услуги, оказываемые различными региональными ведомствами. Всего специалисты МФЦ предоставляют свыше 250 федеральных, региональных и муниципальных услуг.

«Современные технологии дают нам возможность существенно экономить время. Активно внедряя их, мы помогаем нашим жителям просто и быстро получать услуги, не отвлекаясь от основных дел и задач, — подчеркнул на заседании комиссии по проведению административной реформы и использованию информационных технологий для улучшения качества жизни председатель правительства Александр Смекалин. — Только за 11 месяцев этого года через сеть центров «Мои документы» наши жители получили свыше 1 млн 225 тыс. государственных и муниципальных услуг. В настоящее время 91% услуг органов власти жители могут получить в режиме «одного окна»

По информации профильного ведомства, оказано свыше 960 тыс. услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 239 тыс. — государственных услуг региональных органов исполнительной власти и 20 тыс. — муниципальных услуг.

«Ранее губернатор Сергей Морозов поручил ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечить оказание жителям не менее 90% региональных услуг и сервисов. В течение года мы завели в МФЦ ряд услуг социальной сферы, Агентства ветеринарии, регионального минпрома, а также Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Например, с июля в многофункциональных центрах региона стала доступна услуга по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью», — констатировала директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева.

По ее словам, для того, чтобы приблизить услуги к населению, учреждение открывает окна приема граждан на территории банков. В настоящее время налажено сотрудничество с двумя кредитными организациями, в офисах которых можно получить свыше 50 популярных услуг, например, реализовать материнский капитал, оформить различные соцвыплаты. В новом центре по улице Минаева, 6 мы «Правительство для граждан» планирует предоставлять банковские и страховые услуги.

Областные власти отмечают, что в регионе реализуется комплекс мероприятий по расширению перечня доступных в электронном виде услуг, открытию новых центров обслуживания пользователей портала госуслуг, где можно зарегистрироваться на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и подтвердить учётную запись. По информации профильных специалистов, с начала года свыше 144 тыс. ульяновцев обратились за регистрацией своей учётной записи в центры обслуживания. Граждане могут получать услуги, используя ЕПГУ и различные онлайн-сервисы. Например, подать заявление на регистрацию брака, записать ребенка в детский сад и на приём к врачу, оформить пенсию и различные выплаты, проверить налоги и оплатить их можно, используя интернет.

Напомним, к концу 2018 года доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, должна составлять не менее 70%. На сегодняшний день 64,8% населения Ульяновской области старше 14 лет, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), имеют возможность получать госуслуги онлайн. У

Ульяновская область занимает второе место среди субъектов ПФО в рейтинге Минкомсвязи РФ по числу зарегистрированных в ЕСИА граждан. С января 2017 года жители Ульяновской области подали свыше 180 тыс. электронных заявлений.