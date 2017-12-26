Объем ввода недвижимости в Москве составил около 8 млн кв.м в 2017 году

Москва, , 14:46 — REGNUM Объем ввода в эксплуатацию недвижимости в Москве составил около 8 млн квадратных метров, сообщил 26 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на совещании по оперативным вопросам.

«По итогам этого года введено в эксплуатацию порядка 8 млн кв. м различной недвижимости», — сказал заммэра.

По его словам, такого показателя удалось добиться, несмотря на «разговоры» о спаде в экономике. Объемы строительства и ввода недвижимости в Москве остаются стабильными несколько лет подряд.

Он напомнил, что за последние семь лет было построено 56 млн кв. м недвижимости, в том числе 22 млн кв. м жилья.

«Фактически, за последние семь лет в Москве построено 13% от существующего объема недвижимости в городе», — сказал Хуснуллин.

В 2017 году в жилищном сегменте введено в эксплуатацию чуть более 3 млн кв.м.

Ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил, что общий объем ввода жилой недвижимости в России по итогам 11 месяцев 2017 года составил 60,4 млн квадратных метров.

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