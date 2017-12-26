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Ужасающий рост цен на бензин в Забайкалье прекратился

Экономика

Вполне возможно, что цена бензина в Забайкальском крае стала расти в связи с приостановкой нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области

Ужасающий рост цен на бензин в Забайкалье прекратился
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Дорогами Забайкалья. Чернышевский район

Чита, 26 декабря 2017, 14:57 — REGNUM  Непомерно высокие цены на бензин и дизельное топливо, наблюдавшиеся в Забайкалье в начале декабря, начали стабилизироваться. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщения Забайкалкрайстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным статистиков, за период с 18 по 25 декабря 2017 года в Чите цены на бензин автомобильный марки АИ-92 повысились всего на 0,3%. Цены на бензин марки АИ-95 и топливо дизельное — выросли на 0,2%, цены на бензин марки АИ-80 остались без изменения.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и топливо дизельное:

(в рублях за литр)

4 декабря11 декабря18 декабря25 декабря
Бензин автомобильный марки АИ-76 (АИ-80)35,4136,1936,3036,30
Бензин автомобильный марки АИ-92(АИ-93 и т.п.)38, 9539,5439,7639,87
Бензин автомобильный марки АИ-95и выше40,9441,4441,6841,77
Дизельное топливо42,9943,6443,9444,04

На интернет-информерах можно наглядно увидеть, что АИ-92 в Чите продают сейчас в среднем по 39,87 рублей за литр, АИ-95 — по цене 41,76 рублей, дизельное топливо — по 43,97 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отдалённом Борзинском районе стоимость литра дизельного топлива в середине декабря достигла 52 рублей за литр.

Вполне возможно, что цена бензина в Забайкалье стала расти в связи с приостановкой нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области. Но есть и другие причины.

По словам вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, рост этот искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.

Но в целом российским автомобилистам можно и не мечтать о дешёвом бензине. И дело не только в динамике мировых цен, росте отраслевых издержек и общих инфляционных процессах в экономике. Большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. Их доля в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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