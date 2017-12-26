Ужасающий рост цен на бензин в Забайкалье прекратился

Чита, , 14:57 — REGNUM Непомерно высокие цены на бензин и дизельное топливо, наблюдавшиеся в Забайкалье в начале декабря, начали стабилизироваться. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из сообщения Забайкалкрайстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным статистиков, за период с 18 по 25 декабря 2017 года в Чите цены на бензин автомобильный марки АИ-92 повысились всего на 0,3%. Цены на бензин марки АИ-95 и топливо дизельное — выросли на 0,2%, цены на бензин марки АИ-80 остались без изменения.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и топливо дизельное: (в рублях за литр) 4 декабря 11 декабря 18 декабря 25 декабря Бензин автомобильный марки АИ-76 (АИ-80) 3 5 , 41 36, 1 9 36, 30 36, 30 Бензин автомобильный марки АИ-92(АИ-93 и т.п.) 3 8 , 95 39,54 39, 76 39, 87 Бензин автомобильный марки АИ-95и выше 40,94 41,44 41, 68 41, 77 Дизельное топливо 4 2,99 4 3,64 4 3, 9 4 44 , 0 4

На интернет-информерах можно наглядно увидеть, что АИ-92 в Чите продают сейчас в среднем по 39,87 рублей за литр, АИ-95 — по цене 41,76 рублей, дизельное топливо — по 43,97 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отдалённом Борзинском районе стоимость литра дизельного топлива в середине декабря достигла 52 рублей за литр.

Вполне возможно, что цена бензина в Забайкалье стала расти в связи с приостановкой нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области. Но есть и другие причины.

По словам вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, рост этот искусственно создают нефтяные компании-производители, чтобы вытеснить с рынка более мелких игроков.

Но в целом российским автомобилистам можно и не мечтать о дешёвом бензине. И дело не только в динамике мировых цен, росте отраслевых издержек и общих инфляционных процессах в экономике. Большое влияние на рынок ГСМ оказывают налоги. Их доля в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%.

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